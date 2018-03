Aktien: Dividenden-Rekord 2017 – Anleger erhalten insgesamt 1,25 Billionen Dollar

Das Fondshaus beobachtete zudem, dass das weltweite Dividendenwachstum weniger regionale Unterschiede aufwies als in den Jahren zuvor, was die breite Erholung der Weltwirtschaft nach der Finanzkrise im Jahr 2009 widerspiegele. Einzige Ausnahme: Europa. Europäische Dividenden stiegen um nur 1,9 Prozent auf 227 Milliarden US-Dollar. Grund dafür waren Janus Henderson zufolge Dividendenkürzungen einiger großer Unternehmen in Spanien und Frankreich, weniger Sonder-Ausschüttungen und ein schwacher Euro während des zweiten Quartals, in dem der Großteil der Dividenden an die Anleger gezahlt wird.