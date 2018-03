Aktien: Japans Unternehmen sind eine Geldanlage wert

Ein weiterer positiver Faktor: Das Gewinnwachstum in Japan wird zunehmend von inländisch orientierten Unternehmen getrieben. Beispiele für Unternehmen, die sich auf den lokalen Konsum konzentrieren sind Seibu Holdings und East Japan Railway. Beide agieren in der Transport- und Logistikbranche und profitieren vor allem von den vielen Touristen in Japan. Aber auch der Markenhersteller und Einzelhändler MUJI, sowie das Süßwaren-Unternehmen Meiji erfreuen sich am Aufschwung der japanischen Wirtschaft und der langersehnten lokalen Nachfrage.