Aktien legen zu Anleger hoffen auf Zoll-Verzicht für deutsche Autobauer

Bei dem Treffen am Mittwoch in der US-Botschaft in Berlin hat Grenell dem Bericht zufolge den Managern mitgeteilt, er sei beauftragt, eine Lösung mit Deutschland und der EU zu suchen. Grenell habe erklärt, die USA seien zu einer Null-Lösung bereit, also zu einem Komplett-Verzicht auf Autozölle, wenn auch Europa darauf verzichte.