Aktienanalyse Adidas gegen Nike: Und wer soll ins Depot?

Für Adidas ist dieser Sponsorenwechsel eine regelrechte Blutgrätsche, zumindest was PR, Marketing und das Image betrifft. Bei der Fußball-WM 2026 in Nordamerika werden die DFB-Teams noch in Adidas-Trikots spielen, so wie es Frauen- und Männernationalmannschaften in jedem Spiel seit rund 70 Jahren taten. Von 2027 an – bis mindestens 2034 – laufen die Teams dann mit Swoosh-Zeichen auf. In einer ersten Reaktion hat die Aktie von Adidas eher verhalten auf die Nachricht reagiert. Sie handelt immer noch in der Nähe ihres Zweijahreshochs. Das liegt allerdings rund ein Drittel unter dem Allzeithoch aus dem Jahr 2021.