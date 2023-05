Aktienanalyse: Autoaktien Offenes Rennen zwischen VW, BMW und Mercedes-Benz

Massiv ausbauen wird BMW auch sein erst im vergangenen Jahr durch BBA hochgefahrenes Engagement in China. Ähnlich wie die Konkurrenten in Stuttgart, die zusätzlich über die Großaktionäre BAIC und Li Shufu (Geely) zu einem Fünftel in chinesischer Hand sind, verkauft BMW gut ein Drittel seiner Autos heute in China. Der Umsatzanteil liegt dabei mit knapp einem Fünftel etwas darunter und zeigt, dass dieses Geschäft kein Selbstläufer ist.



Lesen Sie auch: Das ist der Anfang vom Ende für Deutschlands Autobauer in China



Alle drei Autohersteller erwirtschaften in China, dem größten Automarkt weltweit, derzeit Umsätze in fünfstelliger Milliardenhöhe. Dazu bestehen über Beteiligungen, Niederlassungen und eigene Werke Aktiva in Milliardenwerten. Darauf aus geopolitischen Gründen zu verzichten und diesen Markt zu verlassen, ist kurz- bis mittelfristig unrealistisch.