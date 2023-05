Aktienanalyse: Autoaktien Offenes Rennen zwischen VW, BMW und Mercedes-Benz

Mit acht Prozent mehr Umsatz startet Mercedes-Benz in dieses Jahr. Auf den ersten Blick nicht ganz so stark wie die Wolfsburger, doch dafür waren die Stuttgarter schon Anfang 2022 mehr in Fahrt, hatten jetzt also keinen zusätzlichen Aufholeffekt. Zudem haben sie mit Daimler Truck ihr Lastwagengeschäft bis auf 30 Prozent abgegeben, die Zahlen fließen damit nicht mehr in die Mercedes-Abrechnung ein. Bei den Stuttgartern entfällt damit auch die dynamische Erholung, die es derzeit im weltweiten Lastwagengeschäft gibt. Nach einem Anstieg der Mercedes-Verkaufszahlen um 4,5 Prozent im ersten Quartal dürfte es kein Problem sein, den Absatz in diesem Jahr von 2,46 Millionen Stück auf über 2,5 Millionen zu erhöhen.