Aktienanalyse BASF: Showdown nach 50 Milliarden Euro Kursverlust

Das dritte Grundproblem sind Risiken in China. Seitdem sich mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine auch das Verhältnis zwischen China und den westlichen Industrieländern erheblich verschlechtert hat, werden die Geschäfte dort mit anderen Augen betrachtet. BASF erwirtschaftet in China rund 15 Prozent seines Umsatzes. Die Ludwigshafener sind hier seit 1885 vor Ort, eng vernetzt mit ansässigen Unternehmen und Behörden, haben in China selbst Anlagen zu einem Bilanzwert von 6,5 Milliarden Euro. Zudem bauen sie gerade in der südchinesischen Provinz Guangdong für zehn Milliarden Euro eine der weltgrößten Chemieproduktionen auf. BASF-Chef Martin Brudermüller rechnet damit, dass China bis 2030 die Hälfte des globalen Chemiegeschäfts ausmacht. Ein Rückzug von diesem Markt steht derzeit nicht auf dem Fahrplan von BASF. Sollte er dennoch, aus welchen Gründen auch immer, notwendig werden, könnte er für BASF noch viel kostspieliger werden als das Abenteuer in Russland.