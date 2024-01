Aktienanalyse: Bayer: Wie tief der Kurscrash noch gehen kann

Wenn Bayer-Chef Bill Anderson am 5. März die Zahlen des Geschäftsjahres 2023 bekannt gibt, könnte an der Spitze der Rechnung ein Umsatz von rund 48 Milliarden Euro stehen. Ein solches Geschäftsvolumen, das sich etwa zur Hälfte aus Pharmaumsatz inklusive rezeptfreier Medikamente und Agrarchemie speist, könnte an der Börse unter normalen Bedingungen leicht auf eine doppelte Umsatzbewertung kommen, also auf eine Marktkapitalisierung im Bereich um 100 Milliarden Euro.