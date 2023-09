Aktienanalyse Covestro: Übernahmepoker mit realistischem Kursziel 

In dieser enormen Unsicherheit und Schwankungsbreite der Gewinne liegt das zentrale Problem für Covestro. Trotz starker Marktposition bei Kunststoffvorprodukten und vielversprechender strategischer Ausrichtung ist es den Leverkusenern bisher nicht gelungen, nachhaltig und stabil effizient zu werden. Die hohen Schwankungen des Aktienkurses, der in dieser Zeit zwischen 24 und 96 Euro pendelte, sind dafür ein nüchternes Spiegelbild. So gesehen könnte in einer Übernahme von Covestro durch Adnoc sogar die Chance für einen Neubeginn stecken.