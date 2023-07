Aktienanalyse BASF: Showdown nach 50 Milliarden Euro Kursverlust

Auf der anderen Seite hat BASF im ersten Quartal mit 1,6 Milliarden Euro Nettogewinn gut vorgelegt. Selbst bei einigen mageren Monaten könnten dann am Ende unterm Strich immer noch rund drei Milliarden Euro bleiben. Das ergäbe eine Gewinnbewertung (KGV) von 14, womit BASF-Aktien zwar kein Schnäppchen wären, aber für strategische Investoren prinzipiell ein Kaufkandidat.



Drei Milliarden Euro Nettogewinn würden zudem genau ausreichen, um für 2023 wie bisher 3,40 Euro je Aktie Dividende zu bezahlen. Bei Kursen von 45 Euro wäre dies eine enorme Rendite von 7,55 Prozent. Zwar könnte BASF wegen seiner langfristig hohen Investitionen in Zukunft die Dividendenpolitik flexibler gestalten. Dass das aber ausgerechnet 2024 geschieht, in dem Jahr, in dem Chef Martin Brudermüller nach 35 Jahren Konzernzugehörigkeit seine Karriere bei BASF beendet, ist wenig wahrscheinlich.