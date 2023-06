Aktienanalyse Sartorius Neue Wette nach 45.000 Prozent Kursplus

Das war im September 2021 – ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als das Unternehmen in den Dax aufstieg. Eine bemerkenswerte Karriere eines Familienunternehmens, das 1870 in Göttingen als feinmechanische Werkstatt gegründet wurde, 1990 an die Börse ging und nach der Jahrtausendwende zu einem gefragten Zulieferer der globalen Biopharmaindustrie avancierte. Zuletzt kam noch das unerwartete Extrageschäft dazu, das sich in der Coronapandemie ergab, in der Sartorius wichtiger Zulieferer mehrerer Hersteller von Impfstoffen wurde.