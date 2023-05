Aktienanalyse-Website Das steckt hinter der Klage gegen AlleAktien

Nauhauser rät bei Anlagetipps im Internet, etwa von Finanz-Influencern (Finfluencern), generell zur Vorsicht. „Ob Finfluencer wertvolle Informationen bereithalten, ist für Verbraucherinnen und Verbraucher nicht so einfach zu erkennen“, sagt er. „Das ist ähnlich wie in der Finanzberatung: Wer weiß, welche Produkte bedarfsgerecht sind, braucht keinen Berater. Und wer weiß, was gute von schlechter Finanzinformation unterscheidet, braucht kaum einen Finfluencer.“ Warnsignale seien etwa hohe Renditeversprechen oder Werbung mit sogenannten Affiliate-Links, an denen der Link-Ersteller mitverdient.



