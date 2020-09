Aktienemissionen: Knaus Tabbert muss mit weniger IPO-Erlös rechnen

Von dem Erlös sollen 20 bis 25 Millionen Euro dem Unternehmen selbst zugute kommen; damit soll eine Fabrik für Kastenwagen in Ungarn finanziert werden, die die Nummer drei auf dem europäischen Wohnmobil- und Caravan-Markt in etwa einem Jahr in Betrieb nehmen will. Der Löwenanteil geht an den niederländischen Finanzinvestor HTP Investments, der die Firma Tabbert vor elf Jahren aus der Insolvenz herausgekauft und saniert hatte.