Aktienemissionen: Rocket-Gewächs Home 24 strebt an die Börse

Frankfurt. Mit dem Online-Möbelhaus Home 24 versucht ein weiteres Unternehmen aus dem Einflussbereich von Rocket Internet den Sprung auf das Börsenparkett. Nach Angaben aus Finanzkreisen könnte eine Emission einen Erlös von 150 bis 200 Millionen Euro bringen. Das Unternehmen vertreibt rund 100.000 Artikel aus dem Wohnbereich sowie Accessoires-Segment. Der Anteil der Eigenmarken liegt bei 57 Prozent, gemessen am Umsatz. Neben dem Online-Versand werden in sieben Showrooms in Großstädten die 1000 gängigsten Artikel angeboten. Home24 wirbt mit der kostenlosen Lieferung bis in die Wohnung und der kostenfreien Rücknahme, im Schnitt legen die Kunden Artikel für 330 Euro in den Warenkorb.