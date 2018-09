Aktienindizes So sieht der neue Dax aus

Was ist mit dem TecDax?

Der TecDax bildete seit seiner Auflegung 2003 einen Sonderfall innerhalb der Dax-Familie. Der Index soll die Entwicklung von Technologiewerten messen. Er rekrutiert sich daher nicht aus derselben Liste wie die anderen Dax-Indizes, sondern hat ein eigenes Auswahl-Universum. Technologiewerte wie zum Beispiel der Zahlungsdienstanbieter Wirecard, das Telekommunikationsunternehmen United Internet oder das Karrierenetzwerk Xing listet die Börse separat nach den oben beschriebenen Kriterien Marktkapitalisierung und Handelsumsatz auf. Die 30 größten aus dieser Rangfolge bildeten bisher den TecDax. In der Liste, die den anderen Indizes zugrunde liegt, tauchten Technologiewerte nicht auf. Entsprechend gab es in MDax und SDax keine Technologie-Unternehmen.

Der Dax war eine Ausnahme: Technologiewerte, die für den Leitindex groß genug waren, wurden in den Dax aufgenommen und mussten den TecDax verlassen. Das geschah etwa mit dem Chiphersteller Infineon, der 2009 aus dem TecDax in den Dax aufstieg. Auch SAP, der nach Marktkapitalisierung größte deutsche Konzern, ist eigentlich ein Technologieunternehmen und würde deswegen in den TecDax gehören. Tatsächlich aber ist SAP aufgrund seiner Größe nur im Dax notiert.