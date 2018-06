Aktienkurs: Elringklinger stürzen nach Gewinnwarnung ab

FrankfurtElringklinger hat am Montag seine Aktionäre mit einer Gewinnwarnung verschreckt. Die im SDax gelisteten Aktien des Autozulieferers stürzten um 12,2 Prozent auf ein Neun-Jahres-Tief von 11,40 Euro ab. In einer Pflichtmitteilung hatte Elringklinger gewarnt, die Rohstoffpreise unter anderem für Stahl und Aluminium seien weiter angezogen und sorgten für erhebliche zusätzliche Belastungen im Gesamtkonzern. Dies könnte 2018 bis zu zwei Prozentpunkte in der Ergebnismarge ausmachen. Daher senkte das Unternehmen für 2018 die Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern auf rund sieben von bisher rund neun Prozent.