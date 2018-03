Aktienmärkte: Dax verzeichnet größten Monatsverlust seit 2015

Dass die Unruhe so groß war, hatte gute Gründe: Der Dow Jones verlor am 5. Februar knapp 1.200 Punkte – in absoluten Zahlen gemessen so viel wie nie zuvor. Das entsprach einem Minus von 4,6 Prozent. Obwohl noch weit davon entfernt, erinnerte der große Verlust doch an den schwärzesten Tag der Wall Street-Geschichte, den 19. Oktober 1987, als der Dow um knapp 23 Prozent einbrach.