Aktienmärkte: Schwellenmarkt-Experte Mobius sieht US-Bärenmarkt bei einem Wahlsieg der Demokraten

Gegenwärtige Meinungsumfragen signalisieren, dass die Republikanische Partei bei den Zwischenwahlen am 6. November wahrscheinlich die Kontrolle über das Repräsentantenhaus verlieren wird. „Während die US-Märkte untergehen, wird das Geld auf der Suche nach neuen Möglichkeiten sein“, sagte Mobius, Mitbegründer von Mobius Capital Partners LLP, in einem Bloomberg- Interview in Singapur. „Wir fangen bereits an, das zu beobachten.“