Aktienmärkte unter Druck Diese vier Börsenindikatoren mahnen zur Vorsicht

Für Aktienanleger sind die eingetrübten Konjunkturerwartungen ein Warnsignal. Auch die Annahmen zur Inflation sind eher nachteilig: Die Teilnehmer der ZEW-Umfrage sehen die Inflationsentwicklung entspannter, weil sie mit steigenden Zinsen in den USA und in der Eurozone rechnen. Diese Entwicklung dürfte aber einzelne Segmente des Aktienmarkts weiter belasten. So hat die angelaufene Zinswende in den Vereinigten Staaten bereits die Kurse von US-Techaktien abstürzen lassen.



