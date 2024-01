Aktienmarkt China Peking lässt es krachen

In dieser Woche rutschte der CSI 300 ab auf den tiefsten Stand seit fünf Jahren. Vage Vermutungen über die Vorbereitung staatlich orchestrierten Rettungsaktionen reichten nicht mehr, um Anleger bei der Stange zu halten. Sie haben an den chinesischen Aktienmärkten einschließlich der Börse Hongkong, gemessen an der Marktkapitalisierung, seit dem Hoch 2021 mehr als 6000 Milliarden Dollar verloren. Die Börse will es jetzt konkreter und fordert die Behörden daher heraus – wie beim Poker: „Ich will sehen, Karten auf den Tisch!“