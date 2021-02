Aktienmarkt Dax nach Rekorden mit leichten Verlusten

An den weltweiten Aktienmärkten geht die Rekordrally zu Wochenbeginn in eine neue Runde. Nachdem Ende letzter Woche bereits an der Wall Street der marktbreite Index S&P 500 und die Technologiebörse Nasdaq Bestmarken erreicht hatten, erklommen am Montag mit dem Leitindex Dax sowie den Nebenwerte-Indizes MDax und SDax gleich drei Börsenbarometer Rekorde. Beim Dax und beim MDax ließ der Schwung derweil im Handelsverlauf nach. Am Dienstag haben es Anleger etwas ruhiger angehen lassen. Die wichtigsten Börsenbarometer standen am Morgen leicht im Minus. Im frühen Handel gab der Dax am Dienstag um 0,21 Prozent auf 14.030,46 Punkte nach. Seine Bestmarke liegt aktuell bei fast 14.170 Punkten. Der MDax bewegte sich bei 32.467,37 Punkten kaum vom Fleck. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,2 Prozent nach unten.