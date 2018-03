Aktienmarkt: Diese Dax-Titel bieten nun Erholungspotenzial

So haben nach den jüngsten Börsenverlusten derzeit vor allem auffällig viele Gesundheits- und Chemiekonzerne Kurspotenzial. Glaubt man den Experten, so könnte etwa der Wert der Merck-Aktie binnen Jahresfrist auf über 100 Euro steigen. Dies entspricht gegenüber dem aktuellen Kurs von 75,70 Euro einem Plus von rund einem Drittel für die Anteilsscheine des Pharmaunternehmens. Unter den Dax-Mitgliedern trauen Analysten nur der Telekom-Aktie noch etwas bessere Renditeaussichten zu.