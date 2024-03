Aktienmarkt Einmalige Chance bei Rational

Am Montag ist Stichtag für Rational. Bis dahin ist das Familienunternehmen aus Landsberg am Lech im Dax vertreten, dann aber fliegt der Weltmarktführer für professionelle Großküchen, die in Kantinen, Restaurants und auch an Flughäfen zum Einsatz kommen, aus dem deutschen Mittelwerte-Index MDax.