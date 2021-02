Aktienmarkt Gemischte Unternehmenszahlen steigern Crashrisiken

Ganz anders bei Tui. Der mit 4,3 Milliarden Euro an Steuergeldern über Wasser gehaltene Reisekonzern machte im ersten Quartal seines Geschäftsjahres 2020/21 nur noch 468 Millionen Euro Umsatz, nach 3,85 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Im Quartal per Ende Dezember fiel ein operativer Verlust von fast 699 Millionen Euro an, nach 147 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Noch tiefer in die roten Zahlen sind die Ölkonzerne gerutscht. Die französische Total etwa weist für 2020 einen Verlust von 7,2 Milliarden Dollar aus.