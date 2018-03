Aktienmarkt: Goldman Sachs rät von Aktien aus den USA und Europa ab

Bereits im vergangenen Monat hat sich diese Vorgehensweise bezahlt gemacht: Während Aktien aus den Schwellenländern im Schnitt um 3,1 Prozent zugelegt haben, erreichten Dividendenpapiere an der Wall Street nur ein Plus von 2,5 Prozent. „Es wäre schwierig, eine Zeit zu finden, in der man zuversichtlicher über den Stand der Dinge sein könnte“, urteilt Patel. „Das bedeutet zwar nicht, dass wir entspannt sein sollten, denn es existieren Dinge, die einen nervös machen können – doch die betreffen eher die Struktur der Märkte.“