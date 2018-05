Aktienmarkt in Kuala Lumpur: Wahlausgang rüttelt Malaysias Börsen durch

Frankfurt/Kuala LumpurDer überraschende Wahlsieg der Opposition in Malaysia sorgt für Kursausschläge an der dortigen Börse. Der Leitindex des Aktienmarktes in Kuala Lumpur fiel am Montag zunächst um bis zu 2,7 Prozent, drehte dann aber ins Plus und notierte 1,1 Prozent höher.