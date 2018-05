Aktienmarkt: Italiens Börse erholt sich leicht

MailandDer Aktienmarkt in Italien hat sich am Dienstag trotz anhaltender Unsicherheit um die Regierungsbildung in Rom etwas gefangen. Nachdem die Kurse an der Mailänder Börse in den vergangenen vier Handelstagen um 5 Prozent abgerutscht waren, legte der Leitindex FTSE MIB mit den 40 größten Werten am Morgen um knapp ein halbes Prozent auf 23.198,17 Punkte zu. Zum Wochenbeginn war er zeitweise noch unter 23.000 Punkte gefallen.