Aktienmarkt Kohle ist umstritten, aber nicht out

Das träfe etwa Unternehmen wie die Schweizer Glencore oder Anglo American. In Gefahr sind auch die Position in Höhe von 1,39 Prozent, die die Norge Bank Investment Managers an RWE hält, sowie der Anteil an Uniper, der 1,03 Prozent beträgt. Über die frei werdenden Gelder wiederum könnten sich Unternehmen aus dem Geschäftsfeld erneuerbare Energien freuen. So hält der Fonds schon jetzt 2,67 Prozent am Rostocker Hersteller von Windkraftanlagen, Nordex, und 1,59 Prozent am Hersteller von Wechselrichtern für Photovoltaikanlagen, SMA Solar, aus dem hessischen Niestetal.