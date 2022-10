Aktienmarkt Lindes Nein zum Dax ist ein Alarmzeichen für Deutschland

Der 143 Jahre alte Porzellanhersteller Rosenthal will – andere Unternehmen haben es vorgemacht – Produktion ins Ausland verlagern, um den erdrückenden Energiekosten zu entgehen. Die schleppende Sanierung maroder Infrastruktur mache Deutschland zum „kranken Mann Europas“, warnt der Strabag-Manager und Bauverbands-Präsident Peter Hübner. Und der werthaltigste Dax-Wert – der Industriegasekonzern Linde, 1879 gegründet – gibt in fünf Monaten seine Börsenpräsenz in Frankfurt auf.