Aktienrente-Pläne der Ampel Was Christian Lindner von Japan lernen kann

Vorbilder im Ausland gibt es reichlich. Gerne wird etwa das schwedische Modell herangezogen, bei dem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2,5 Prozent ihres Lohns in Wertpapier-Fonds ihrer Wahl anlegen können – unter anderem in einem staatlich organisierten.



Lesen Sie auch: So funktioniert Deutschlands Vorbild – Schwedens Aktienrente



Näher dran an dem, was aktuell in Deutschland geplant ist, ist aber das japanische Rentenmodell. Das ist – wie das deutsche – im Kern umlagefinanziert. Japan aber plagen ähnliche Probleme bei der Demografie wie Deutschland. Auf jeden Japaner im Rentenalter kommen aktuell nach Daten der OECD nur noch knapp zwei im Erwerbsalter. In Deutschland sind es knapp drei (Stand: 2020), bis 2050 soll die Zahl nach OECD-Prognosen aber auch hierzulande deutlich unter zwei fallen.