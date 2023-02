Aktienrückkäufe Bidens Pläne sind ein Irrweg!

Was das Richtige und was das Falsche ist, darüber will der US-Präsident also offenbar nicht die Unternehmen selbst entscheiden lassen, sondern sie auf den „richtigen“ Weg zwingen. Doch dieser ist ein Irrweg. Wenn Unternehmen sich dazu entscheiden, Geld an die Eigentümer auszuschütten, haben sie offensichtlich dafür im operativen Geschäft keine sinnvolle Verwendung. Apple zum Beispiel erwirtschaftet trotz üppiger Investitionen jedes Jahr riesige Mengen an frei verfügbarem Cash, das der Konzern großteils über Aktienrückkäufe ausschüttet.