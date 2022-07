Aktiensplit Droht beim Alphabet-Aktiensplit Abgeltungsteuer?

Es ist kein ungewöhnlicher Vorgang, und doch hat er einige Aktionäre in Unruhe versetzt: Am 18. Juli 2022 wird die Google-Mutter Alphabet erstmals nach ihrem Aktiensplit wieder an der Börse gehandelt. Zum Handelsschluss am Freitag, 15. Juli 2022, bekommen Aktionäre – dieser Status wird schon mit Stichtag 1. Juli erfasst – pro Aktie 19 zusätzliche Aktien eingebucht. Zum Handelsstart am Montag, 18. Juli 2022, gibt es dann 20 Mal so viele Aktien wie noch am Freitag zuvor. Ihr Kurs wird – ohne andere kursbeeinflussende Ereignisse – 20 Mal niedriger sein. Die Alphabet-Aktie, die derzeit in Euro um 2000 Euro das Stück kostet, wird so für Privatanleger wieder besser handelbar.