Aktientipp: Linde: Neue Medizin gegen flaue Konjunktur

Bei Industriegasen allerdings dürfte die Dynamik in den vergangenen Monaten etwas nachgelassen haben. Linde liefert Sauerstoff oder Stickstoff an die Stahlindustrie, die Elektronikbranche und Chemieunternehmen. Angesichts des insgesamt schwächeren vierten Quartals dürfte Linde es nicht geschafft haben, das bisherige Jahresplus beim Gewinn (21 Prozent bis Ende September) zu halten. Doch selbst wenn die Gewinne im vierten Quartal nur gleich geblieben sind, wäre Linde unterm Strich auf 1,2 Milliarden Euro Nettojahresgewinn gekommen – rund 13 Prozent plus gegenüber dem Vorjahr.