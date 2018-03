Aktientipp: Qiagen: Mehr Gewinn mit Gen und Protein

Qiagen-Chef Peer Schatz spricht gern von einer molekularen Revolution, die in den nächsten Jahren die Pharmaforschung und die Gesundheitsvorsorge weltweit bestimmen wird. Hierbei geht es darum, Patienten gemäß ihrer individuellen genetischen Ausstattung die optimale Behandlung zukommen zu lassen. Mithilfe von Tests werden feinste Veränderungen bei Proteinen und Genen ermittelt, damit Therapien so besser wirken. Eingesetzt werden die Methoden der molekularen Diagnostik bei der Bekämpfung schwerer Krankheiten wie Krebs, HIV, Hepatitis sowie bei den immer häufiger auftretenden Infektionskrankheiten. Wirtschaftlich gesehen ist die molekulare Diagnostik zu einem großen Wachstumsmarkt geworden – und Qiagen holt hier schon die Hälfte seiner Umsätze. Mit der Einführung einer neuen Plattform für diese Technologie dürften in Zukunft mehr Krankenhäuser Qiagen-Tests einsetzen.