Aktionärsrechte „Es läuft auf eine Enteignung der Bestandsaktionäre hinaus“

WirtschaftsWoche: Die FDP will mit dem Zukunftsfinanzierungsgesetz den Finanzplatz Deutschland stärken. Nun liegt der Referentenentwurf vor. Darin steht: Es könnten künftig Aktien ausgegeben werden mit Stimmrechten, die über den Anteil am Grundkapital des Unternehmens hinausgehen. Was halten Sie davon?

Markus Kienle: Wir lehnen das Mehrfachstimmrecht ab. Für uns gilt prinzipiell: One share, one vote. Eine Aktie, eine Stimme. Wer das höchste finanzielle Risiko trägt, soll über das Schicksal des Unternehmens auch maßgeblich entscheiden dürfen.