Aktionärsrechte Showdown bei Abo Wind

Abo Wind weist – nicht zu Unrecht – darauf hin, dass es diverse Unternehmen in der Rechtsform einer KGaA gibt, die an der Börse erfolgreich sind. Der Fotodienstleister Cewe zum Beispiel, oder der Ticketverkäufer Eventim. Mit der Thyssenkrupp-Abspaltung Nucera und Schott Pharma gingen in diesem Jahr zudem zwei Unternehmen in Form einer KGaA an die Börse. Bei Abo Wind stehen Minderheitsaktionäre dem Formwechsel allerdings kritisch gegenüber – nicht zuletzt, weil sie in eine AG investiert haben, nicht in eine KGaA.