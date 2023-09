Aktionärsrechte Wie Aurelius seine Aktionäre verprellt

Gleich zweimal wurde das Unternehmen in den vergangenen sechs Jahren zum Ziel von Hedgefonds-Attacken. 2017 wettete zunächst der Hedgefonds Gotham City Research gegen die Beteiligungsgesellschaft, warf in einer Studie Zweifel an ihrer Bilanzierungspraxis auf. Weitere Leerverkäufer schlossen sich an, der Aktienkurs stürzte ab. Anfang 2020 folgte ein weiterer Angriff, die Aktie sackte erneut ab.