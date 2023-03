Aktionärsschützer zur Credit-Suisse-UBS-Fusion „Viele werden klagen – mit Aussicht auf Erfolg“

Auch Investments in Bankaktien sind unattraktiver geworden: UBS- und Credit-Suisse-Aktionäre hatten schließlich keine Möglichkeit, über die Fusion mitzuentscheiden. Wäre so ein Verlust von Aktionärsrechten in Deutschland auch denkbar?

Denkbar ist alles. In der Schweiz ist die Politik schwer in Bedrängnis geraten, auch, weil bei der international ausgerichteten Credit Suisse viele ausländische Kunden und Investoren involviert sind und das Ausland schnelle Lösungen verlangt hat. Am Ende haben Politiker ohne Legitimation über Nacht über das Schicksal der Bank entschieden – an etablierten Prozessen vorbei. Deswegen glaube ich, dass es viele Klagen geben wird, die auch gute Aussichten auf Erfolg haben. In Deutschland ist so etwas in der Vergangenheit, etwa bei der Rettung der Hypo Real Estate, anders gelöst worden. Und das ist auch gut so.



