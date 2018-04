Aktiv gegen passiv: Fondsmanager Sauren fordert mit seinem Dachfonds einen ETF-Vertreter heraus

Es kommt also vielmehr auf die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen an als auf die Produktauswahl. Hierbei würde sich Kerninvestment gut und kostengünstig per ETF umsetzen lassen. „Gerade in weniger effizienten oder liquiden Märkten können aber auch aktive Strategien einen Mehrwert bieten“, sagt die Anlageexpertin. „Ein Entweder-oder gibt es also nicht.“