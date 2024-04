Aktivistischer Investor: Delivery Hero: Neue Hoffnung für Aktionäre

Aktivistische Investoren nehmen Einfluss auf Unternehmen, um sie in eine ihrer Ansicht nach profitablere Richtung zu lenken, sodass bestenfalls der Aktienkurs steigt und sie Kursgewinne einstreichen können. Sachem Head hat sich Finanzkreisen zufolge mit 3,6 Prozent an Delivery Hero beteiligt und strebt womöglich eine Position im Aufsichtsrat an. Es wird zudem gemunkelt, dass der Investor Unternehmenschef Niklas Östberg ersetzen will. In den vergangenen Jahren räumte dieser öffentlich Strategiefehler ein. Womöglich ist er nicht der richtige Chef für die herausfordernde Situation, in der sich Delivery Hero befindet.