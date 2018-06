Alibaba und Xiaomi: China sammelt Milliarden für geplante Börsengänge von Tech-Firmen

Xiaomi strebt in den kommenden Wochen eine Platzierung am Hongkonger Aktienmarkt an. Bei der Neuemission will der Smartphonehersteller etwa zehn Milliarden Dollar einsammeln. Es wäre der größte Börsengang eines chinesischen Technologieunternehmens seit fast vier Jahren. 2014 hatte Alibaba fast 22 Milliarden Dollar bei seinem Wall-Street-Debüt eingenommen. Nun plant Alibaba auch einen Börsengang in China. Außerdem will der Google-Rivale Baidu, der ebenfalls bereits in den USA gelistet ist, in China Aktien zum Handel anbieten.