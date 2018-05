Alternative Anlagen: Die Lust am Risiko wächst wieder – Hedgefonds schlagen Dax und S&P

Frankfurt. Michael Platt hat gut lachen. Der Kapitalmarktprofi hat es in der Liste der reichsten Hedgefonds-Manager in der Londoner City an die Spitze geschafft. Drei Milliarden Pfund ist der 49-Jährige schwer, wie die Sunday Times ausgerechnet hat. Allein in den vergangenen zwölf Monaten hat er seinen Reichtum um 600 Millionen Pfund erhöht.