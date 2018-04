Alternative Geldanlage: Immer mehr Anleger setzen auf Rendite aus dem Kampf gegen die Armut

Weltweit sind bereits gut 110 Milliarden Dollar im „Impact Investing“ angelegt, überwiegend von institutionellen Adressen, aber auch von vermögenden Privatpersonen. Die Anlageklasse wachse aktuell am schnellsten, sagte Patrick Scheurle, Vorstandschef der Schweizer Anlagegesellschaft Blue Orchard Finance am Dienstag in Frankfurt. Hauptziel ist die Bekämpfung von Armut Klimawandel – also den Faktoren, die neben anderen weltweite Flüchtlingsströme auslösen können.