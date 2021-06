Alzheimer Medikament Durchbruch bei Demenz? Die Börse glaubt daran

Es ist der erste Durchbruch in der Alzheimerforschung seit langem, viele andere Therapien sind gescheitert. So ist die Zulassung von Aduhelm auch Ansporn für die Medikamentenentwickler, bei der Forschung nicht nachzulassen. Bis 2050 könnten schon 13 Millionen Amerikaner Alzheimer haben, so die Patientenorganisation Alzheimer’s Association. 2021 lägen die Kosten für Demenz in den USA bei 355 Milliarden Dollar, bis 2050 würden daraus 1,1 Billionen Dollar.