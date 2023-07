Amazon-, Apple-, Nvidia-Aktie & Co. Wie der Tech-Index Nasdaq 100 angepasst wird

Risikodiversifikation ist an der Börse ein wichtiger Erfolgsfaktor. Eine breite Streuung im Portfolio ist aber nicht so einfach, wie es zunächst scheinen mag. Der bekannte Weltaktienindex MSCI World etwa wird einem Anspruch an globale Streuung kaum gerecht: Mit rund zwei Drittel US-Anteil hat er deutlich Schlagseite. Deutschland ist nur mit zwei Prozent vertreten – obwohl die Bundesrepublik die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist.