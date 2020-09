Amazon-Rivale: Aktien von The Hut Group sind bei Börsendebüt heiß begehrt

An dem Börsengang von The Hut Group hatte es Kritik gegeben. Manche Investoren hatten moniert, dass Gründer Matthew Moulding nach der Emission Geschäftsführer und Chef des Verwaltungsrats bleiben wird. Moulding erhält zudem durch eine spezielle Struktur der Aktien mehr Stimmrechte als es üblich ist bei den meisten börsennotierten Unternehmen in London. Dadurch kann The Hut Group nicht im Auswahlindex FTSE 100 aufgenommen werden, obwohl dies allein von der Größe her möglich wäre.