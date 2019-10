Amazon-Rivale: Alibaba peilt offenbar Börsen-Listing in Hongkong für November an

Der chinesische Amazon-Rivale peilt Insidern zufolge seine milliardenschwere Börsennotierung in Hongkong bis zum Jahresende an. Nach dem 11. November wolle sich Alibaba die Genehmigung von der zuständigen Behörde holen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Unternehmen könnte dann Ende November oder Anfang Dezember an der Börse Hongkong gelistet werden.