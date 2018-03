Amazon-Rivale: Alibaba plant wohl Notierung an China-Börse für Sommer

Peking/ShanghaiDer chinesische Amazon-Rivale Alibaba strebt einem Insider zufolge zur Jahresmitte eine Notierung in China an. Geplant sei, chinesische Hinterlegungspapiere (CDRs) nach dem Vorbild der US-amerikanischen ADRs auf den Markt zu bringen, erfuhr die Thomson-Reuters-Tochter IRF am Freitag von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person. Demnach könnte die chinesische Börsenaufsicht noch bis Monatsende die Rahmenbedingungen für solche Papiere vorstellen.