Analyse Aktive Fondsmanager schlagen sich gut bei Börsenturbulenzen

16. April 2018 , aktualisiert 16. April 2018, 18:44 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

An Tagen, an denen die Börsen in diesem Jahr einbrachen, konnte eine Gruppe glänzen: Aktive Fondsmanager schlugen Benchmarks.