Analyse: Fusion von T-Mobile US und Sprint – was Telekom-Aktionäre jetzt beachten müssen

„Für Investoren ist die Schlüsselfrage, ob die Deutsche Telekom 2019 mit vermutlich weniger freiem Cashflow als 2018 die Dividende je Aktie erhöhen wird“, so der Analyst. Bei T-Mobile US steht eine Schuldenrückzahlung in Höhe von acht Milliarden Dollar an die Deutsche Telekom an (von insgesamt 14,6 Milliarden Dollar Verbindlichkeiten von T-Mobile US gegenüber der Deutschen Telekom).